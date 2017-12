Jamelli afunda Atlético de Madrid O Zaragoza venceu nesta quarta-feira o Atlético de Madrid por 2 a 0 fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Acuña marcou o primeiro gol e o ex-são-paulino Jamelli fechou o placar. A partida de volta será no sábado em Zaragoza, e o Atlético, que vive a pior crise de sua história, se classifica com vitória por mais de três gols. Nesta quarta-feira, em Vigo, Celta e Barcelona começam a briga pela outra vaga, e Rivaldo está confirmado pelos catalães.