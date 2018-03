Jamelli é apresentado no Corinthians O meia-atacante Jamelli foi apresentado nesta segunda-feira, no final da manhã, como o mais novo reforço do Corinthians. O jogador, que estava no Zaragoza, da Espanha, assinou contrato por 1 ano com o clube paulista. Jamelli - que atuou pelo São Paulo e Santos, mas que nas últimas temporadas estava no futebol espanhol - disse que decidiu voltar ao Brasil por vários motivos, mas principalmente para ganhar maior visibilidade aos olhos da comissão técnica da seleção brasileira e, quem sabe, voltar a ter uma chance na equipe brasileira. Jamelli disse que voltou também por motivação pessoal. Lembrou que ficou tempo longe do Brasil e sentiu que era o momento de voltar. O jogador disse ainda que nos últimos tempos vem atuando de forma diferente. Ao contrário do início de carreira, quando jogava mais à frente; no ataque, ele conta que mudou sua característica. Agora, diz, é um jogador quase que essencialmente de meio-de-campo. Jamelli, de 28 anos, surgiu no São Paulo e foi vice-campeão brasileiro em 95 com o Santos. Estava no Zaragoza desde 97.