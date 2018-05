Jamelli é oficializado como gerente de futebol santista

Ídolo santista na década de 90, Jamelli ressalta que sua maior motivação para retornar ao clube é a proposta de realizar uma gestão profissional e transparente, pretendida pela nova diretoria do clube. "O torcedor pode esperar uma administração séria e profissional, que desde o primeiro momento trabalha pela estruturação da equipe, pensando na próxima temporada. Estamos analisando a situação do clube e executando um planejamento para que 2010 seja um ano de felicidades".

Experiência para o cargo não falta ao ex-jogador. Logo após o fim da carreira como jogador - no Barueri, em 2007 -, tornou-se gerente de Futebol do mesmo clube. Em 2008, assumiu o mesmo cargo no Coritiba, onde permaneceu até março de 2009.

Como atleta, Jamelli faturou os títulos da Copa Libertadores e Mundial Interclubes de 1993 (ambos pelo São Paulo), o Torneio Pré-Olímpico de 1996 (seleção brasileira), além do vice-campeonato brasileiro de 1995 pelo Santos.