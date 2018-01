James Rodríguez deixa amistoso da Colômbia lesionado e preocupa

O empate com o Peru por 1 a 1, em amistoso disputado nos Estados Unidos, deixou uma preocupação para a seleção colombiana e o Real Madrid. O meia James Rodríguez sofreu uma lesão no joelho durante o confronto, na noite de terça-feira, precisou ser substituído e pode ficar de fora dos próximos compromissos de ambas as equipes.

O médico da seleção da Colômbia, Carlos Ulloa, explicou que a avaliação inicial é de que o problema com James não é grave, mas destacou que o jogador deve passar por exames para determinar exatamente a gravidade da lesão.

"James apresentou uma trauma no joelho, felizmente não é nada grave e, como prevenção, saiu de campo", disse o médico. "Estamos avaliando, aparentemente não é grave, diminuirá a carga (de treinamento) por uns dias e esperamos a evolução", completou.

Agora James retornará ao Real Madrid, que vai enfrentar o Espanyol no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. Depois, na terça-feira, o time estreará na Liga dos Campeões da Europa diante do Shakhtar Donetsk.

Já o próximo compromisso da Colômbia vai ser seu jogo de estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, novamente diante do Peru, mas dessa vez em Barranquilla.