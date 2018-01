Jancarlos larga na frente de Gabriel O lateral-direito Jancarlos quase foi transferido para o Vitória, em 2005, em um troca-troca pelo volante Xavier. A pedido do técnico Abel Braga, o jogador, revelado nas categorias de base do clube e que se destacou no ano passado pelo Juventude, permaneceu nas Laranjeiras sem a garantia de ser titular. Sabe que terá de disputar a posição com Gabriel, contratado ao São Paulo. E parece ter ?largado? na frente. Como Gabriel não tem condições físicas de atuar os 90 minutos na estréia do Fluminense contra o Madureira, domingo, no Maracanã, Jancarlos vai ter a oportunidade de mostrar o seu valor e pôr mais uma dúvida na cabeça de Abel Braga. "O treinador me deu essa chance e não quero desperdiçá-la. Gosto de bater faltar e escanteios. Conto com o apoio da torcida para fazer um bom jogo e o Fluminense sair com a vitória".