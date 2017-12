Japão 100% vence nas eliminatórias Com um gol do atacante Keiji Tamada, a seleção do Japão derrotou nesta quarta-feira Cingapura por 1 a 0, em jogo válido pelo Grupo 3 das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2006. Com a vitória, o time do técnico Zico lidera a chave com 15 pontos, que ainda tem Omã e Índia. A campanha dos japoneses é impecável, com cinco triunfos em cinco partidas. A equipe fez 15 gols e sofreu apenas um.