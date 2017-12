Japão bate o Irã e fica em primeiro O Japão, dirigido pelo brasileiro Zico, derrotou o Irã por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Yokohama, e terminou as Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2006 em primeiro lugar no Grupo 2, com 15 pontos. Assim como os japoneses, os iranianos, que ficaram com 13 pontos, já estavam classificados para o Mundial. No outro jogo da chave, a Coréia do Norte venceu, fora de casa, o Bahrein por 3 a 2. Pelo Grupo 1, o Uzbequistão conseguiu a vaga para a disputa da repescagem ao bater, em casa, o Kuwait por 3 a 2. Agora, o adversário será o Bahrein e quem passar enfrentará o quarto colocado da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) na decisão por uma vaga na Copa. Na partida dos já classificados, a Arábia Saudita bateu a Coréia do Sul por 1 a 0, em Seul.