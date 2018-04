Japão bate Usbequistão em casa e vence a 2ª com novo treinador

Com quatro gols no segundo tempo, a seleção do Japão goleou o Usbequistão por 5 a 1, nesta terça-feira, em Tóquio. Foi a segunda partida e a segunda vitória da equipe sob o comando do técnico Vahid Halilhodzic, que substituiu Javier Aguirre no mês passado.

A goleada teve dois momentos distintos. O Japão abriu o placar aos 7 minutos de jogo, com gol de Toshihiro Aoyama. Mas desacelerou e caiu de ritmo. Só voltou a marcar no início da segunda etapa, com Shinji Okazaki.

A goleada, contudo, só deslanchou nos 10 minutos finais. Gaku Shibasaki, Takashi Usami e Kengo Kawamata balançaram as redes 35, 38 e 45. A modesta equipe do Usbequistão descontou aos 37, com Islom Tuhtahujaev.

Na estreia de Halilhodzic, que levou a Argélia às oitavas de final da Copa do Mundo, os japoneses venceram a Tunísia por 2 a 0. O novo treinador à seleção japonesa para ocupar a vaga de Aguirre, demitido após ter seu nome envolvido em denúncia de manipulação de resultados quando atuava no futebol espanhol.

Também jogando amistoso em casa, a Coreia do Sul contou com um gol aos 42 minutos do segundo tempo para vencer a Nova Zelândia. Jae-Sung Lee foi o autor do gol da vitória dos sul-coreanos em Seul. Em Nanquim, a China empatou com a Tunísia por 1 a 1.