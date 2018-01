Japão briga com Colômbia por vaga na semi Depois de um início promissor na Copa das Confederações, com uma vitória sobre a Nova Zelândia por 3 a 0 e uma derrota para a equipe da França por apenas 2 a 1 o Japão, comandado pelo brasileiro Zico, faz sua última partida da fase de classificação da competição, contra a Colômbia, sua adversária direta para a luta por uma das duas vagas. A partida será em Saint Etienne, às 16 horas, com transmissão pela Rede Vida. Chegar à próxima fase, ao lado da França, não é tarefa impossível para os japoneses, que somam os mesmos três pontos dos colombianos - que perderam da França (1 a 0) e superaram a Nova Zelândia (3 a 1) - na tabela de classificação. Para isso, basta um empate. Isso porque a equipe comandada por Zico e reforçada pelo brasileiro naturalizado japonês Alessandro (Alex) tem vantagem no saldo de gols e ganhou moral após disputar partida acirrada com a equipe francesa.