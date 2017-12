Japão chama zagueiro para o lugar de jogador machucado O técnico da seleção japonesa, o brasileiro Zico, convocou nesta quarta-feira o zagueiro Teruyuki Moniwa, do Tóquio FC, para o lugar de Makoto Tanaka, lesionado. A informação foi divulgada pela Associação Japonesa de Futebol. Tanaka, titular da defesa japonesa, sofreu uma lesão no tendão na última semana e não conseguiu se recuperar para a disputa da Copa. Para o seu lugar, Zico optou por Moniwa, de 24 anos, que participou dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Zico também comandou nesta quarta-feira uma sessão de treinos em Bonn, na Alemanha. Na terça, os japoneses haviam enfrentado os alemães em partida amistosa, terminada em 2 a 2. A seleção vai realizar outro amistoso no dia 4 de junho, contra Malta. O Japão está no grupo do Brasil da Copa do Mundo e estréia no dia 12 de junho, contra a Austrália. A Croácia é o outro país que completa a chave dos japoneses.