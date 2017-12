Japão chega desfalcado para último amistoso preparatório O técnico Zico vão poupar os dois principais atacantes do Japão para o amistoso deste domingo contra Malta, em Düsseldorf, às 10 horas (de Brasília): Yanagisawa, que se recupera de uma lesão muscular, e Takahara, autor dos dois gols no empate contra a Alemanha, nesta semana, que vem sentindo dores no joelho. Zico preferiu deixar os dois descansando para não ter problemas na estréia da Copa, marcada para o dia 12, em Kaiserslautern, contra a Austrália. "Nunca se sabe o que pode acontecer, preciso dos dois em forma na estréia", afirmou o brasileiro. A Austrália entra em campo no mesmo horário, em Roterdã, contra a Holanda, que deve vir com força total para a partida. O técnico da Austrália, o holandês Guus Hiddink, quer aproveitar a oportunidade para medir a real capacidade de sua equipe, e está satisfeito com a chance de enfrentar pela primeira vez a seleção de seu país, que levou ao quarto lugar da Copa de 1998. "É uma ocasião especial, e quero ver como a equipe responde sob pressão", admitiu. Hiddink não deve contar com o atacante Harry Kewell, que se recupera de uma contusão na virilha sofrida em jogo do Liverpool. Na sexta-feira, ele participou de um jogo-treino contra uma equipe amadora holandesa, mas o técnico prefere poupá-lo para a partida contra o Japão. Além do Brasil, que enfrenta a Nova Zelândia, mais três equipes que vão disputar a Copa do Mundo entram em campo neste domingo: às 11 horas (de Brasília), Coréia do Sul e Gana se enfrentam em Glasgow, na Escócia, enquanto a Costa do Marfim pega a Eslovênia, uma hora mais tarde, em Every-Bondoufle, na França.