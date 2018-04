Japão conta agora com jogadores de experiência na Europa

SÃO PAULO - O futebol japonês passa por um momento de evolução. Entre os onze titulares, nove estão jogando na Europa. Isso demonstra uma melhora na qualidade técnica, além da experiência que os atletas ganham atuando nos melhores campeonatos de futebol do mundo. Antes conhecido apenas por sua velocidade imposta durante as partidas, o Japão alia, agora, qualidade técnica no seu modo de jogo. Com Honda, do CSKA, Kagawa, do Manchester United, e Nagatomo, da Inter de Milão, a seleção nipônica consegue somar técnica à sua tradicional característica.

A grande vantagem do Japão, em relação ao Brasil, é que a seleção comandada pelo italiano Alberto Zaccheroni chegará para a Copa das Confederações com um bom entrosamento entre seus jogadores. Primeiro país a se classificar para a Copa do Mundo de 2014 ao empatar com a Austrália por 1 a 1 pelas Eliminatórias, o Japão ainda enfrentará o Iraque, no dia 11, antes de estrear na Copa das Confederações justamente contra a seleção brasileira, no dia 15.

O Japão será o primeiro rival do Brasil na competição, participando do jogo de abertura no dia 15 de junho, em Brasília. Depois, os japoneses pegam a Itália em 19 de junho, em Recife, e o México, em 22 de junho, em Belo Horizonte. A seleção do Japão pode chegar ao Brasil, para a disputa da Copa das Confederações, classificada para o Mundial de 2014. Os japoneses possuem a melhor campanha das Eliminatórias da Ásia, com 13 pontos em seis jogos disputados, e precisam de apenas um empate para carimbar o passaporte e garantir a classificação.

PRINCIPAIS CONQUISTAS

O Japão apareceu para o futebol mundial em 1998, quando conseguiu, pela primeira vez, uma vaga para disputar a Copa do Mundo, realizada na França. De lá para cá, a seleção se consolidou como uma das principais forças do continente asiático e marcou presença em todas as edições seguintes da competição mais importante do esporte. Os japoneses ainda não conseguiram grandes façanhas e tiveram como melhores resultados as duas vezes em que chegaram nas oitavas de final, a primeira vez em 2002, jogando em casa, e também em 2010, na Copa da África do Sul.

Na Copa das Confederações, a equipe japonesa conseguiu surpreender em 2001, quando chegou na final, mas foi derrotada pela França, então campeã do mundo. O Japão soma quatro conquistas da Copa das Nações da Ásia, levantando o troféu nas edições de 1999, 2000, 2004 e 2011. A melhor posição no ranking da Fifa foi o 14.º lugar, alcançado em 1997. Hoje, o time ocupa apenas a 26.ª posição.

CALENDÁRIO NAS CONFEDERAÇÕES

15/06/2013 - 16:00 - Brasil x Japão

Estádio Nacional Mané Garrincha - Brasília

19/06/2013 - 19:00 - Itália x Japão

Arena Pernambuco - Recife

22/06/2013 - 16:00 - Japão x México

Estádio Mineirão - Belo Horizonte