Japão, de Zico, perde para a Hungria A seleção húngara derrotou hoje o Japão por 3 a 2, em amistoso realizado neste domingo em Zalaegerszeg. Com a derrota, o brasileiro Zico, técnico da seleção japonesa, volta a ficar ameaçado no cargo. O gol que decretou a derrota do Japão saiu aos 47 minutos do segundo tempo, anotado por Huszti. A Hungria chegou a abrir vantagem de 2 a 0, com gols de Kuttor e Juhasz. O Japão ainda empatou com Tamada e Kubo. Todos os gols foram anotados na etapa final.