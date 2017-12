Japão de Zico prevê amistoso com Brasil A Associação Japonesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira que a seleção nacional vai disputar dois amistosos contra o Brasil e a Tailândia, respectivamente, no mês de outubro. Segundo a entidade, a partida contra os brasileiros deve acontecer no dia 12. Se a CBF confirmar o jogo, será a primeira vez que os japoneses vão enfrentar os pentacampeões sob o comando de Zico.