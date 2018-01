Japão define últimos amistosos antes da Copa do Mundo A Associação de Futebol Japonesa anunciou nesta sexta-feira a lista de amistosos que a seleção fará como preparação para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. O primeiro adversário serão a seleção dos Estados Unidos, no dia 10 de fevereiro, em São Francisco. Também em fevereiro, o Japão receberá Finlândia e Índia, nos dias 18 e 22, respectivamente, depois enfrentará a Bósnia Herzegovina, no dia 28, na Alemanha. No dia 30 de março, o Japão receberá o Equador. O último jogo preparatório será contra a Alemanha, no dia 30 de maio em Leverkusen. "Os amistosos são muito importantes, pois ajudam no condicionamento físico", explicou Zico, técnico da seleção japonesa. O Japão está no grupo do Brasil da Copa do Mundo da Alemanha, ao lado de Croácia e Austrália.