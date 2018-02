Japão derrota a Finlândia por 2 a 0 em amistoso A seleção do Japão, comandada pelo treinador brasileiro Zico, derrotou a Finlândia por 2 a 0, neste sábado, em Tóquio, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, na Alemanha. Com gols de Kubo (aos três minutos do segundo tempo) e Ogasawara (aos 12 da etapa final), os japoneses se recuperaram da derrota para os Estados Unidos, na semana passada. Na próxima quarta-feira, o Japão enfrentará a Índia, em casa, na estréia das Eliminatórias para a Copa da Ásia de 2007. No dia 28, a equipe de Zico fará mais um amistoso, desta vez na cidade de Dortmund, na Alemanha. Será contra a seleção de Bósnia-Herzegovina.