Japão derrota o Canadá por 3 a 0 O Japão derrotou a seleção canadense, por 3 a 0, em sua estréia na Copa das Confederações, em jogo realizado esta manhã na cidade de Niigata, e agora divide com o Brasil a liderança do Grupo B, ambos com três pontos ganhos. Os japoneses tem um gol a mais de saldo, já que o Brasil venceu por 2 a 0 a seleção de Camarões. O Canadá será o segundo adversário do Brasil, sábado, a partir das 5 horas da manhã. E o Japão agora enfrentará Camarões, também no sábado. Todos os gols do Japão sairam no segundo tempo: Shinji Ono abriu a contagem aos 17, Akinori Nishizawa ampliou aos 20 e Hiroaki Morishima fez o terceiro aos 43 minutos.