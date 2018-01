Japão derrota o Equador em amistoso com gol no final Com um gol de Sato, aos 40 minutos do segundo tempo, a seleção do Japão derrotou o Equador por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Oita (Japão), em jogo amistoso de preparação para a Copa do Mundo, na Alemanha. Com mais ênfase nas jogadas pelas pontas, o time dirigido pelo brasileiro Zico conseguiu seu gol em um cruzamento do ala brasileiro Alex pela esquerda. Sato se antecipou à zaga equatoriana e tocou no canto esquerdo do goleiro Mora. "Estava preocupado com o posicionamento dos meus jogadores. Tudo o que a gente treina, procura fazer nos jogos. Estou feliz com meu time, já que tivemos uma boa marcação. Tanto é que o nosso goleiro Kawaguchi não fez defesas durante a partida", disse Zico, em entrevista logo após o amistoso. As duas seleções entraram em campo sem seus principais jogadores, já que o amistoso não foi marcado em uma data da Fifa. Os japoneses jogaram sem Nakata, do Bolton (Inglaterra), e Nakamura, do Celtic (Escócia). Os equatorianos não tiveram quatro de suas estrelas - De la Cruz, do Aston Villa (Inglaterra); Iván Hurtado, do Al Arabi (Arábia Saudita); Tenório, do Al Sadd (Qatar); e Ivan Kaviedes, do Argentinos Juniors (Argentina). Em outro amistoso de seleções que jogarão a Copa, o México ganhou do Paraguai por 2 a 1, na noite desta quarta, em Chicago (EUA). Cabanas abriu o placar para os paraguaios, aos três minutos do primeiro tempo. Omar Bravo fez os dois gols da virada mexicana - aos 30 da primeira etapa, em cobrança de pênalti, e aos 36 do segundo tempo.