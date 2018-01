Japão deve implantar Lei Seca na Copa O Comitê Organizador Japonês da Copa do Mundo de 2002 deverá adotar a proibição da venda de bebida alcoólica nos estádios durante a realização do Mundial. ?Há grandes possibilidades de a medida vir a ser adotada. Por enquanto nada está decidido a respeito deste assunto, mas essa é uma medida que se estuda seriamente?, afirmou o porta-voz do comitê, Hisao Shuto. Ele lembra que uma decisão a respeito deverá ser tomada ainda este ano.