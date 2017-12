Japão e Croácia empatam e ficam em situação complicada Ruim para os dois, assim foi o empate por 0 a 0 entre Japão e Croácia, neste domingo, em Nuremberg, na abertura da segunda rodada do Grupo F. As duas equipes dividem a lanterna da chave, com um ponto, e mantêm as chances de classificação, mas terão de jogar na quinta-feira, na última rodada, de olhos nos jogos do rival - o Japão pega o Brasil, em Dortmund, e a Croácia enfrenta a Austrália, em Stuttgart. O resultado faz com que o Brasil dependa apenas da vitória sobre a Austrália, em Munique, para garantir sua vaga nas oitavas-de-final. O Japão iniciou a partida com mais controle de bola, mas não conseguia criar boas oportunidades - várias vezes seus laterais optaram pelo jogo aéreo, inoperante frente à alta defesa croata. A melhor oportunidade acabou sendo criada pela Croácia: Prso aproveitou bobeada da defesa, invadiu a área e foi derrubado por Miyamoto, que levou o cartão amarelo - está suspenso do jogo contra o Brasil. O ala-direito Srna bateu o pênalti rasteiro, no canto esquerdo, mas Kawaguchi caiu bem e espalmou para escanteio. Aos 28 minutos, Niko Kranjcar bateu forte da entrada da área e mandou no travessão. Um retrato da inoperância do Japão na primeira etapa se viu numa cobrança de falta de Nakamura, que acertou a bola em Alex, que tentava enganar o goleiro ao lado da barreira. No segundo tempo, as duas equipes aceleraram o ritmo da partida e perderam ótimas oportunidades logo no início. Aos 5 minutos, Yanagisawa recebeu livre um cruzamento da direita, na risca da pequena área, mas bateu errado na bola e chutou para fora. Aos 8, foi a vez de Niko Kranjcar ser lançado e, na marca do pênalti, bater para fora, na cara do goleiro Kawaguchi. Os dois técnicos mexeram para tentar o ataque nos minutos finais. Zlatko Kranjcar trocou os meias Tudor e Niko Kranjcar, seu filho, por Olic e Modric, enquanto Zico mudou a dupla de ataque: os pouco eficazes Takahara e Yanagisawa deram lugar a Tamada e Oguro. Mas os times continuaram desperdiçando oportunidades e não conseguiram tirar o zero do placar. Na última boa chance, aos 43 minutos, o brasileiro Alex arriscou de fora da área, mas a defesa afastou. Japão 0 x 0 Croácia Japão - Kawaguchi; Kaji, Miyamoto, Nakasawa e Alex Santos; Ogasawara, Nakata, Fukunishi (Inamoto) e Nakamura; Takahara (Oguro) e Yanagisawa (Tamada). Técnico: Zico. Croácia - Pletikosa; Simic, Robert Kovac e Simunic; Srna (Bosnjak), Tudor (Ilic), Niko Kovac, Kranjcar (Modric) e Babic; Klasnic e Prso. Técnico: Zlatko Kranjcar. Cartões amarelos : Miyamoto, Robert Kovac, Kawaguchi, Srna, Alex Santos Árbitro: Frank de Bleeckere (Bélgica). Local: Frankenstadion, em Nuremberg.