Japão e Croácia fazem confronto decisivo em Nuremberg Japão e Croácia jogam o futuro no Grupo F da Copa do Mundo às 10 horas deste domingo, no Frankenstadion, em Nuremberg. As duas seleções perderam na estréia e quem tropeçar novamente hoje pode começar a arrumar as malas de volta para casa. Um empate manterá as chances das duas equipes, mas em situação desconfortável: terão de vencer na última rodada e torcer por tropeço dos concorrentes. A Croácia perdeu na estréia para o Brasil, mas mostrou bom futebol e chega a Nuremberg confiante. ?Estamos fortes psicologicamente e muito otimistas?, afirmou o técnico Zlatko Kranjcar. ?Podemos ganhar os dois jogos que nos faltam.? Já o Japão tenta mostrar poder de superação psicológica depois da derrota por 3 a 1 para a Austrália. ?Nunca é tarde para recuperar o terreno perdido. Superamos outras adversidades e vamos buscar superar essa também??, disse ontem Zico. O treinador deu como exemplo a seleção de Angola, que mesmo com um jogador a menos, empatou com o México em 0 a 0 na sexta-feira e ainda tem chances de classificação. ?Precisamos tomar cuidados defensivos e, principalmente, aproveitar as chances de gol que criamos. E temos de ter calma, pois dois resultados, vitória e empate, ainda nos deixa com possibilidade de classificação." Com o lateral-direito Kaji recuperado de contusão, ele volta a adotar o sistema de quatro zagueiros. No meio-campo, Ogasawara ganha oportunidade. Na Croácia, Kranjcar espera pela recuperação do capitão do time, o meia Kovac, que deixou o campo no primeiro tempo do jogo contra o Brasil com dores nas costas. O atacante Olic pode iniciar a partida como titular - no duelo passado, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa, participou de apenas 35 minutos de jogo. Ficha técnica: Japão x Croácia Japão: Kawaguchi; Kaji, Miyamoto, Nakasawa e Alex Santos; Ogasawara, Nakata, Fukunishi e Nakamura; Takahara e Yanagisawa. Técnico: Zico. Croácia: Pletikosa; Simic, Robert Kovac e Simunic; Srna, Tudor, Niko Kovac, Kranjcar e Babic; Klasnic e Prso. Técnico: Zlatko Kranjcar. Árbitro: Frank de Bleeckere (Bélgica) Local: Franken-Stadion, em Nuremberg Horário: 10 horas (de Brasília)