Japão e França brigam por primeira vaga O primeiro classificado para as semifinais da Copa das Confederações pode sair nesta sexta-feira, no duelo entre Japão e França, os líderes do Grupo A (três pontos), no Estádio Geoffroy-Guichar, em Saint-Etienne, às 16 horas (horário de Brasília). O ganhador do duelo ? uma reedição da decisão do torneio, em 2001, no Japão, onde os europeus levaram a melhor (1 a 0) ? garante vaga para a fase decisiva. Depois da sofrida vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, é esperado um melhor futebol dos franceses. Mas apesar de sediarem a competição e serem favoritos, não demonstram muito interesse. Tanto que o técnico Jacques Santini deve poupar quase todo o time da estréia. Melhor para os comandados de Zico, que contarão com força máxima e podem surpreender.