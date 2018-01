Japão é o 1º classificado para a Copa O Japão é o primeiro país oficialmente classificado para a Copa do Mundo de 2006, além da própria Alemanha, que está garantida por ser a sede da competição. A vaga da seleção japonesa, treinada pelo brasileiro Zico, veio com a vitória sobre a Coréia do Norte por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Bangcoc, na Tailândia. A partida desta quarta-feira foi jogada em campo neutro, com portões fechados, porque a Fifa puniu a Coréia do Norte pelos incidentes ocorridos em seu último jogo nas Eliminatórias, contra o Irã, em março passado. Com dois gols no segundo tempo, marcados por Yanagisawa, aos 28, e Oguro, aos 44 minutos, o Japão conseguiu a importante vitória. Para a alegria dos torcedores japoneses, que acompanharam tudo de longe - só no estádio Nacional de Tóquio, mais de 10 mil pessoas foram acompanhar o jogo pelo telão ali instalado. A vitória deixou o Japão com 12 pontos no grupo B das Eliminatórias Asiáticas. Só os dois primeiros colocados garantem vaga e o Bahrein, com 4 pontos, não pode mais alcançar os japoneses, apesar de jogar ainda nesta quarta-feira contra o Irã, que tem 10 pontos. Essa será a terceira participação japonesa em Copa do Mundo. A primeira vez que se classificou foi em 1998, na França. Depois, em 2002, foi sede ao lado da Coréia do Sul. E agora, garantiu sua vaga para ir à Alemanha, em 2006.