Japão e Uruguai empatam em amistoso Zico continua sem vencer no comando da seleção do Japão. Nesta sexta-feira, a equipe japonesa ficou num empate por 2 a 2 com a seleção do Uruguai, em partida amistosa realizada em Tóquio. O Uruguai abriu a contagem com Diego Forlan, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Japão empatou em seguida, com Nakamura cobrando pênalti, mas os uruguaios fizeram 2 a 1 ainda na primeira etapa, com o zagueiro Lembo. O empate japonês só veio aos12 minutos do segundo tempo, com Inamoto. Zico ainda busca sua primeira vitória. Na estréia, perdeu para a Argentina (2 a 0) e na seqüência, empatou com a Jamaica (1 a 1). Apesar do novo empate, Zico está otimista. ?Hoje tivemos um desempenho melhor. Pagamos caro pelos erros defensivos que cometemos, mas de uma forma geral, acho que fomos bem?, disse.