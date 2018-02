Japão e Uruguai jogarão em Tóquio As seleções do Uruguai e do Japão fazem amistoso dia 29, em Tóquio. O jogo em princípio estava marcado para quarta-feira, 27, em San Diego, na Califórnia, mas foi transferido de local por questão de segurança, por causa da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Os uruguaios, sob o comando do técnico Gustavo Ferrín, viajam segunda-feira para o Oriente. O Japão tem como técnico o brasileiro Zico, contratado no fim de 2002.