Japão e Usbequistão avançam nas Eliminatórias da Copa

Desta forma, o Grupo C já está definido e com uma surpresa. O time norte-coreano, que disputou seu primeiro Mundial na África do Sul em 2010, inclusive sendo derrotado por 2 a 1 pelo Brasil na primeira fase, já não tem mais chances de classificação para 2014.

Nesta sexta-feira, a equipe japonesa não teve trabalho para golear o Tajiquistão por 4 a 0, mesmo atuando fora de casa. O destaque da partida foi o atacante Shinji Okazaki, com dois gols. Konno e Maeda completaram o marcador. Já os usbeques tiveram mais trabalho para vencer a Coreia do Norte. Mas o 1 a 0 em casa, com gol do meia Timur Kapadze, aos quatro minutos do segundo tempo, garantiu a seleção na quarta fase das Eliminatórias.

Assim, Japão e Usbequistão estão entre os dez times que participam da última fase da competição. Eles serão divididos em dois grupos. Após partidas de ida e volta, os dois primeiros colocados de cada chave se garantem na Copa do Mundo. Já os terceiros colocados se enfrentarão para decidir quem joga a repescagem contra o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas.

Pelo Grupo A, o Iraque do técnico Zico conseguiu uma vitória heroica diante da China e encaminhou sua classificação. Com um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, por Mahmoud, a seleção venceu por 1 a 0 e abriu seis pontos de vantagem sobre os próprios chineses, terceiros colocados do grupo. Desta forma, os iraquianos dependem de apenas um empate nas duas últimas partidas para avançarem.

Já a Austrália perdeu a chance de se garantir na quarta fase com a derrota por 1 a 0 para Omã, com gol de Ali. Os australianos, no entanto, ainda vivem boa situação e são líderes do Grupo D, com nove pontos. Quem também está em posição confortável é a Coreia do Sul, que venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, com gols de Park e Lee, e lidera o Grupo B do qualificatório, com 10 pontos.