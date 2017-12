Japão empata com a Escócia e fica em último na Copa Kirin Mesmo com o apoio de mais de 58 mil torcedores, a seleção japonesa, comandada pelo ex-jogador brasileiro Zico, decepcionou ao empatar sem gols com a Escócia, neste sábado, pela última rodada da Copa Kirin. O jogo foi disputado no estádio Internacional de Saitama, ao norte de Tóquio. Com o resultado, o título da competição ficou com os escoceses, que embolsaram US$ 100 mil dólares de premiação. Para ficar com o título, o Japão, que fez seu último jogo em casa antes da disputa da Copa, precisava vencer os europeus por três gols de vantagem. Como não conseguiu o feito, o seleção do técnico Zico terminou na última posição, com apenas um ponto, três a menos que a Escócia. Fora do Mundial, a Escócia ficou mais próxima do título ao golear a Bulgária por 5 a 1, na última quinta-feira. Na primeira rodada, os búlgaros venceram os japoneses por 2 a 1. "Fiquei satisfeito com a maneira que nós jogamos", disse Zico. "Não fomos bem nesta noite. Teremos que jogar melhor", completou o defensor Tsuneyasu Miyamoto. Além do técnico, a seleção do Japão conta com o meia brasileiro Alessandro Santos. O time comandado por Zico fará mais três amistosos antes da Copa do Mundo, todos na Europa. No próximo dia 30, os japoneses enfrentam a Alemanha, em Leverkusen. Depois, os adversários serão Lituânia, no dia 3 de junho, e Malta, no dia seguinte. Adversário do Brasil no grupo F do Mundial de 2006, o Japão estréia na competição contra a Austrália, no dia 12 de junho, em Kaiserslautern. Croácia completa a chave. A seleção brasileira enfrentará os japoneses no dia 22, pela última rodada da fase classificatória.