Japão enfrenta Brasil com time reserva O técnico Phillippe Troussier decidiu que a seleção do Japão vai enfrentar o Brasil, às 7h30 (horário de Brasília), no estádio municipal de Kashima (Japão), com um time reserva. Pelo Brasil, o jogador Leomar, um dos preferidos do treinador Émerson Leão, vai ser novamente o capitão da equipe. Há poucos minutos, chegou ao estádio Carlos Alberto Santos, jogador que foi bicampeão carioca pelo Botafogo em 1989/1990. Santos está com 41 anos e ainda joga futebol pela Liga Japonesa. O público é bom, mas o estádio não deverá ficar lotado.