Japão estreia novo técnico com vitória em casa sobre a Tunísia

No amistoso que marcou a estreia do seu novo técnico, Vahid Halilhodzic, o Japão venceu a Tunísia por 2 a 0, nesta sexta-feira, em casa, na cidade de Oita. Shinji Okazaki e Keisuke Honda marcaram os gols do confronto que abriu este começo de trabalho do treinador bósnio na seleção nipônica.

Honda e Okazaki foram colocados em campo por Halilhodzic apenas no segundo tempo, e a opção do comandante foi premiada na parte final do confronto. Primeiro aos 33 minutos, quando Okazaki completou de cabeça um cruzamento de Honda para abrir o placar.

Cinco minutos depois do gol, o meia do Milan acabou marcando o dele quando aproveitou uma bola sobrada e finalizou para vencer o goleiro Moez Ben Cherifia, decretando o 2 a 0 no placar.

Halilhodzic estreou com vitória no comando do Japão depois de ter comandado a Argélia na Copa do Mundo de 2014 e levado o país africano a uma inédita classificação às oitavas de final em um Mundial. Na seleção asiática, ele assumiu o lugar do mexicano Javier Aguirre, demitido no mês passado depois de ter seu nome envolvido em um escândalo de manipulação de resultado.

Em outros dois amistosos já encerrados nesta sexta-feira, a Coreia do Sul empatou por 1 a 1 com o Usbequistão, enquanto a China ficou no 2 a 2 com o Haiti.