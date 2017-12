Japão faz festa para jogadores do Real Na segunda etapa da excursão do Real Madrid pela Ásia, a mesma euforia vista na China. Neste domingo, os astros do time espanhol desembarcaram em Tóquio, onde ficarão até quarta-feira, quando fazem um amistoso contra uma equipe local. Na chegada ao Japão, Beckham, Figo, Ronaldo e companhia foram recebidos como heróis. Mais de mil fãs foram ao aeroporto receber o Real Madrid, todos usando as cores do time. Depois, mais de 30 mil pessoas pagaram cerca de US$ 25 cada para acompanhar o treino. ?Sempre tenho uma sensação extraordinária quando venho ao Japão porque o fervor popular sempre supera o esperado?, afirmou Beckham, a grande estrela do grupo.