Japão fica no empate com a Bósnia em amistoso na Alemanha Em mais um amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo, a seleção do Japão ficou no empate contra a Bósnia-Herzegovina em 2 a 2, nesta terça-feira, em Dortmund (Alemanha). Na semana passada, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa da Ásia/2007, os japoneses golearam a Índia por 6 a 0, em Yokohama. A equipe comandada pelo brasileiro Zico saiu na frente com o gol de Takahara, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, os bósnios conseguiram a virada com gols de Misimovic (de pênalti, aos 11) e Spahic (ao 19). O Japão só obteve o empate graças a um gol salvador do meia Nakata no último minuto de jogo. No Mundial da Alemanha, a seleção japonesa será a terceira adversária do Brasil no Grupo F. O jogo será no dia 22 de junho, em Dortmund. A chave é completada por Croácia e Austrália. A Bósnia não conseguiu classificação para a Copa do Mundo.