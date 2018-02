Japão goleia Índia pelas eliminatórias da Copa da Ásia Jogando nesta quarta-feira em Yokohama - pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa da Ásia 2007, que será realizada em quatro países (Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã) -, o Japão goleou a Índia por 6 a 0. Com o resultado, o Japão alcançou a marca de 100 gols marcados sobre o comando do técnico brasileiro Zico, que chegou à seleção japonesa em 2002. Os gols da partida desta quarta contra a Índia foram feitos por Ono, Maki, Fukunishi, Kubo (2) e Sato. Os japoneses só voltarão a jogar pelas eliminatórias da Copa da Ásia em setembro, após o Mundial da Alemanha, contra a Arábia Saudita. No próximo dia 28 de fevereiro, o Japão realizará na Alemanha uma partida amistosa contra a seleção da Bósnia-Herzegovina. Os japoneses estão no grupo do Brasil da Copa do Mundo, ao lado de Austrália e Croácia.