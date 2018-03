Japão não admite Copa sem o Brasil Os organizadores do Mundial de 2002, no Japão e Coréia do Sul, não admitem a hipótese de o Brasil ficar fora da competição - a seleção está em quarto lugar nas eliminatórias e corre o risco de não obter a classificação. Isso significaria um prejuízo até agora incalculável para os patrocinadores do evento. Esse eventual revés atingiria em cheio o comércio de souvenirs e de produtos licenciados pela Fifa para o Mundial. Na loja oficial do Mundial, em Tóquio, no bairro de Shibuya, há várias mercadorias com a estampa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF): desde chaveiros, pins, e bottons a camisetas, gorros e toalhas. O movimento na casa ainda não é muito grande, mas os japoneses dividem a preferência pelos produtos que levam o escudo em vermelho e branco do país e os do Brasil. "Se a seleção de vocês não vier? Nem me diga. Com certeza, não venderíamos o material de divulgação do Brasil", contou a gerente da loja, Yomita Kenji. Ela não soube precisar o total do investimento. Mas deixou claro que o público japonês associa futebol ao Brasil. Nos dois andares da loja, há telões que reprisam lances do Mundial de 1998. A todo momento, gols da seleção brasileira são exibidos. Às vezes, com a narração vibrante de locutores dos dois países. A voz de José Carlos Araújo, da Rádio Globo, é clara quando são mostradas as imagens da partida entre Brasil e Dinamarca, na França. O preço dos produtos é caro. Um pequeno chaveiro com o símbolo da CBF custa US$ 5. Uma toalha de rosto, US$ 20. O gorro nas cores verde e amarela sai a US$ 40. O Comitê Organizador do Mundial acredita que a disputa da Copa das Confederações impulsione a venda de produtos relacionados a todas as seleções. Há ainda na loja mais de 30 objetos à disposição dos clientes, como miniaturas da taça de campeão do mundo, canecas, canetas, blocos para anotações, etc. A loja de Shibuya é a primeira em Tóquio a comercializar os produtos da Copa do Mundo. Pelo menos outras 30 serão abertas ainda este ano no Japão e na Coréia do Sul. "O comércio do Mundial aposta na marca Brasil", completou a gerente.