Japão nem imagina Copa sem o Brasil A resposta é de bate-pronto: "Não posso nem imaginar. De jeito nenhum." Hisao Shuto, gerente de relações-públicas do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2002, afasta assim a hipótese de a seleção brasileira não se classificar. Shuto sabe que na quarta-feira será um dia decisivo para a situação do Brasil nas eliminatórias, em partida contra o "competitivo" Paraguai. "Mas o Brasil vai se classificar, eu sei que vai", diz Shudo, com algum afobamento. "A ausência do Brasil seria muito decepcionante para os japoneses e coreanos. Não acreditamos nisso." Leia mais no Estadão