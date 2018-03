Japão perde em casa para o Peru A seleção do Japão, dirigida pelo técnico brasileiro Zico, foi derrotada pelo Peru por 1 a 0, neste domingo em Niigata, em partida válida pela Copa Kirin. Vassallo fez o gol da equipe peruana no último minuto do jogo. O Peru foi comandado pelo técnico Freddy Ternero, que passou a ocupar a vaga do brasileiro Paulo Autuori, que se transferiu para o São Paulo. Nesta terça-feira a seleção peruana vai enfrentar os Emirados Árabes, o outro participante da Copa Kirin. Na sexta-feira jogarão Japão x Emirados.