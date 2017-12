Japão perde para a Bulgária na abertura da Copa Kirin A seleção japonesa de futebol foi derrotada nesta terça-feira pela Bulgária por 2 a 1, na primeira partida da Copa Kirin, disputada no Estádio Nagai, em Osaka, no Japão. O evento também conta com a participação da Escócia. A Bulgária abriu o placar no primeiro minuto de jogo, com Svetoslav Todorov. O Japão chegou ao empate no segundo tempo, aos 31 minutos, com Seiichiro Maki. Mas, Hristo Yanev marcou o gol da vitória dos búlgaros, aos 46 minutos. O Japão volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Escócia. Os japoneses, que são comandados pelo brasileiro Zico, estão no Grupo do Brasil da Copa do Mundo, ao lado da Croácia e da Austrália.