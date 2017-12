Japão quer reduzir preços na Copa O governo japonês está estudando uma redução nos preços de transportes e hotéis para atrair mais turistas durante a Copa do Mundo. O plano englobaria passagens de avião e trem e diárias de hotéis. Segundo o jornal econômico Nihon Keizai Shimbun, os descontos valeriam no período entre 25 de maio e 5 de julho (o Mundial será disputado entre 31 de maio de 30 de junho). Ainda de acordo com o jornal, deverá haver um desconto de 50% no valor da passagem de trem entre Tóquio e o aeroporto de Narita.