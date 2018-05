Japão reconhece que seus oponentes são 'mais fortes'

"Todos nossos oponentes são um pouco mais fortes que nós, mas podemos enfrentá-los. Continuamos apostando em uma vaga nas semifinais", disse Okada na Cidade do Cabo (África do Sul) após conhecer o resultado do sorteio, segundo informou a agência local Kyodo.

"Nunca é fácil. Pode soar um pouco raro, mas não acho que seja um mal grupo", disse o técnico "dos Samurais azuis", que assumiu a equipe em novembro de 2007 depois que seu antecessor, o bósnio Ivica Osim, sofreu um derrame cerebral.

O técnico japonês se negou a fazer previsões sobre os possíveis resultados dos três jogos do Japão, e só disse que tem a sensação que vai haver surpresas neste Mundial.