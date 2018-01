Japão sofre, mas vence Coréia do Norte A seleção japonesa, comandada pelo técnico brasileiro Zico, teve muita dificuldade, mas venceu nesta quarta-feira a Coréia do Norte por 2-1, na primeira partida do Grupo B da fase final das eliminatórias asiáticas para a Copa de 2006. Ogasawara abriu o placar para o Japão aos dois minutos de jogo, enquanto Nam Song Chol empatou aos 16 da segunda etapa. Aos 46, Oguro marcou o gol que garantiu a vitória dos japoneses.