Japão sofre mas vence nas eliminatórias A seleção do Japão teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer na estréia nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2006. Nesta quarta-feira, o time do técnico Zico jogou pouco, mas derrotou a seleção de Omã por 1 a 0. Mesmo jogando em casa, em Saitama, o time japonês encontrou muitas dificuldades e venceu com um gol marcado por Kubo, já nos descontos. Com esse resultado, o Japão lidera o grupo 3, ao lado da Índia, que bateu Cingapura por 1 a 0. A rodada teve ainda os seguintes resultados: China 1 x 0 Kuwait Coréia do Sul 2 x 0 Tajiquistão Usbequistão 1 x 1 Iraque Vietnã 4 x 0 Maldivas