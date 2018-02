Japão sofre, mas vence o Bahrein A seleção do Japão, dirigida pelo brasileiro Zico, jogou pouco, mas venceu o Bahrein por 1 a 0 nesta quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2006. Mesmo jogando em casa, o time de Zico teve muita dificuldade. Venceu com um gol contra - marcado aos 27 minutos do segundo tempo por Salmeen. A partir dos 32, o Japão jogou com um homem a mais, com a expulsão de Husain e nem assim conseguiu ampliar. A equipe, no entanto, respirou aliviada. Com a vitória, Japão passa a ocupar o segundo lugar no grupo, com seis pontos, um a menos que o Irã, que derrotou Coréia Norte por 2 a 0. O Bahrein é terceiro com quatro pontos, enquanto Coréia Norte ainda não marcou pontos.