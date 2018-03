Japão testa time após dispensa de oito A seleção japonesa tem nesta quarta-feira o seu primeiro teste após o técnico Zico dispensar oito jogadores que não seguiram as suas recomendações e exageraram em festas noturnas. O desafio do Japão, válido pelo grupo 3 das Eliminatórias Asiáticas, será contra a fraca seleção de Cingapura, fora de casa. Só a vitória interessa aos japoneses, com três pontos, já que, no saldo de gols, a Índia, que joga em casa diante de Omã, leva vantagem. Pelo grupo 7, a Coréia do Sul, líder com 3 pontos, visita Maldivas, enquanto o Vietnã, também com três pontos, encara o Líbano. Duelo interessante é entre Hong Kong e China, ambos com três pontos, pelo grupo 4. Os dois melhores de cada chave classificam-se para a próxima fase.