Japão vai sediar Mundial, diz dirigente O presidente da Federação Japonesa de Futebol, Saburo Kawabuchi, confirmou nesta quarta-feira que o Japão será sede das edições 2005 e 2006 do Mundial de Clubes, com grandes chances de manter o torneio para os próximos anos. Segundo o dirigente, a Fifa já deu garantias de que a competição será mesmo realizada no ano que vem e vai reunir um representante de cada uma das seis confederações. Em 2000, o Brasil foi sede do primeiro e único Mundial disputado até agora de forma remodelada e conquistado pelo Corinthians. Em 2001, a Espanha abrigaria o torneio, mas a Fifa decidiu cancelar em virtude de problemas financeiros. O ano de 2004, portanto, marca a última edição da Copa Intercontinental, com o jogo Porto (campeão da Liga dos Campeões) e Once Caldas (campeão da Copa Libertadores da América).