Japão vence Camarões e se classifica O Japão já garantiu vaga nas semifinais da Copa das Confederações. Depois de ter vencido o Canadá em sua estréia, a seleção japonesa ganhou de Camarões por 2 a 0, neste sábado, na cidade de Niigata. Com isso, os japoneses assumiram a liderança do Grupo B da competição, com 6 pontos ganhos - dois a mais do que o Brasil. Já o time de Camarões, que era apontado como um dos favoritos ao título do torneio, está eliminado com mais esta derrota. O atacante Takayuki Suzuki foi o destaque do jogo, ao marcar os dois gols da seleção japonesa. Ele abriu o placar logo no começo da partida, aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 20 da segunda etapa, Suzuki marcou mais um e definiu a vitória do Japão. Na segunda-feira, o Japão encerra a sua participação na primeira fase da Copa das Confederações justamente contra o Brasil, que precisa de um resultado positivo para se classificar - um empate já é suficiente. Enquanto isso, os japoneses irão tentar manter o aproveitamento de 100% e assim, garantir o primeiro lugar do grupo.