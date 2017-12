Japão vence e é o 1º finalista A seleção do Japão é a primeira finalista da Copa das Confederações. A equipe japonesa - que terminou a primeira fase em primeiro lugar no Grupo B, à frente do Brasil - venceu a Austrália por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Yokohama, com gol de Hidetoshi Nakata, aos 43 minutos do primeiro tempo. O adversário do Japão sairá do jogo de logo mais às 8 horas, entre Brasil e França, que jogam em Suwon, na Coréia. A final da Copa das Confederações está marcada para domingo, em Yokohama.