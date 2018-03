Japão vence e Paraguai empata sem gols Com um gol de Tatsuhiko Kubo, o Japão derrotou a República Checa por 1 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso realizado em Praga. Na abertura do ?Fifa Day?, dia reservado no calendário mundial pela entidade para a realização de amistosos, Coréia do Sul e Paraguai empataram sem gols, em Incheon, e o Azerbaijão derrotou o Casaquistão por 3 a 2.