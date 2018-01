Japão vence Grécia e sonha com vaga O Japão derrotou a Grécia por 1 a 0, neste domingo em Frankfurt, e passou a sonhar com uma vaga para a fase semifinal da Copa das Confederações que está sendo disputada na Alemanha. O gol foi marcado por Oguro, depois de uma rápida troca de passes do ataque japonês, aos 31 minutos do segundo tempo. Ainda neste domingo, pelo mesmo grupo, em Hannover, o Brasil enfrenta o México. A seleção japonesa agora soma três pontos em dois jogos e vai decidir sua sorte na competição no duelo contra o Brasil. A Grécia, apesar das duas derrotas em dois jogos, ainda não está eliminada.