Japão vence Honduras em jogo de 9 gols A seleção do Japão teve muita dificuldade, mas conseguiu derrotar Honduras por 5 a 4, de virada, nesta quarta-feira, em partida amistosa disputada em Miyagi, ao norte de Tóquio. O time da casa, dirigido pelo brasileiro Zico, andou atrás no placar quase o jogo todo. Chegou a estar perdendo por 2 a 0, depois por 3 a 1 e, por fim, por 4 a 2. Mesmo assim teve forças para reagir e chegou à vitória com um gol a 12 minutos do final. A partida - acompanha por 45 mil torcedores - correu risco de cancelamento por conta de uma ameaça de ciclone e só foi realizada depois de autorizada pelas autoridades japonesas. Honduras começou melhor e abriu a contagem aos 8 minutos com Wilmer Velásquez. Ele mesmo ampliou para 2 a 0 aos 27. O Japão reagiu com Takahara aos 33, mas Saul Martinez fez 3 a 1 aos 45 minutos. No segundo tempo, o Japão diminuiu com Yanagisawa aos 3 minutos. Só que dois minutos depois, Velásquez fez o quarto de Honduras. O time japonês não se abateu. Nakamura fez 4 a 3 de pênalti; Yanagisawa empatou e Ogasawara marcou o gol a vitória quando o jogo já se encaminhava para o final. O Japão já está garantido na Copa do Mundo de 2006.