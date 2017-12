Japão vence Iraque com gol brasileiro O Japão derrotou o Iraque por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Tóquio, com destaque para o brasileiro Alex Santos, que marcou um gol e deu passe para o outro. O amistoso serviu de preparação para a seleção japonesa, que começa a disputar, no dia 18, as Eliminatórias para a Copa de 2006 - enfrentará Oman, em Saitama. Os dois gols da seleção do Japão, que é dirigida por Zico, foram marcados no segundo tempo. No primeiro, Alex Santos deu o passe para Yanagisawa fazer. Depois, o próprio brasileiro naturalizado japonês fez o seu.