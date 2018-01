Japão vence Nova Zelândia por 3 a 0 Ganhar da Nova Zelândia, mesmo por 3 a 0, não é lá um grande mérito. Pelas limitações do Japão, no entanto, o resultado desta quarta-feira, na abertura da Copa das Confederações, na França, merece ser comemorado. Nakamura fez o primeiro, aos 12 minutos. No segundo tempo, Nakata e, de novo, Nakamura ampliaram. Sem marcação alguma nas três jogadas. A Nova Zelândia decepcionou os que esperavam mais arrojo da campeã da Oceania. Longe disso. O time se resumiu a futebol burocrático, erros de passes em demasia e todo o espaço do mundo aos adversários. Chutes a gol? Só de longe, de fora da área, de qualquer jeito. O maior craque presente ao estádio Saint Denis, em Paris, o técnico Zico, do Japão, se mostrou satisfeito com a equipe e disse que seu objetivo é a classificação às semifinais da competição (o Japão está no Grupo A, assim como França e Colômbia ? os dois primeiros garantem vaga). Os japoneses não foram suficientemente testados, mas mostraram que podem surpreender compensando a pouca técnica com velocidade e bom toque de bola, receita já adotada na Copa do Mundo de 2002. O resultado serviu para amenizar as críticas a Zico e para reabilitar a equipe, que vinha de uma derrota para a Argentina por 4 a 1. Na segunda rodada, sexta-feira, os japoneses enfrentam a França, enquanto que a Nova Zelândia pega a Colômbia. VEJA A TABELA